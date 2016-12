Guardiola: "Nu al zeven wedstrijden meer dan Chelsea"

8:36 – Manchester City-trainer Pep Guardiola denkt dat het heel lastig wordt om nog kampioen te worden in Engeland dit seizoen. Koploper Chelsea speelt namelijk geen Europees voetbal en krijgt daardoor beduidend meer rust.



City staat na achttien duels op zeven punten achterstand van Chelsea. "We hebben nu al zeven wedstrijden meer gespeeld dan Chelsea. Daarom wordt het heel moeilijk voor ons. Liverpool kwam eens heel dicht bij het kampioenschap omdat ze maar één wedstrijd per week speelden en vorig seizoen was dat ook het geval bij Leicester City. Dit keer zijn het Chelsea en Liverpool", vertelt Guardiola in de Engelse media.



Chelsea won maandag voor de twaalfde keer op rij door Bournemouth met 3-0 te verslaan. "Elke wedstrijd is een finale voor ons, als we tot het einde van het seizoen mee willen doen om de titel. Soms speel je vroeger dan Chelsea en soms later. Maar dat doet er allemaal niet toe als de ander twaalf keer op rij wint. Voetbal is onvoorspelbaar. Wij moeten nu elke wedstrijd winnen en dan zien we wel of het genoeg is."