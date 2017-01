NEC verscheurt contract van tegenvallende Owusu-Abeyie

16:21 – Er is definitief geen toekomst voor Quincy Owusu-Abeyie meer weggelegd bij NEC. Waar de 30-jarige vleugelaanvaller eerder al wegens disciplinaire redenen uit de selectie werd gezet door coach Peter Hyballa, is het contract van de Amsterdammer nu ontbonden. Dat melden de Nijmegenaren via de officiële clubkanalen.



Eind juli verraste NEC met de komst van Owusu-Abeyie, die meer clubs heeft versleten dan dat hij de afgelopen jaren wedstrijden speelde. De Nijmeegse club werd toegevoegd aan het indrukwekkende lijstje van clubs met daarop ook Arsenal, Spartak Moskou, Celta de Vigo, Birmingham City, Cardiff City, Portsmouth, Al Sadd, Malaga CF, Panathinaikos en Boavista. NEC hoopte dat Owusu-Abeyie zijn carrière nieuwe leven in kon blazen in Nijmegen, maar het tegendeel bleek waar.



Owusu-Abeyie kwam tot twaalf optredens in de Nijmeegse hoofdmacht, maar werd in december om disciplinaire redenen teruggezet naar het beloftenelftal. NEC heeft nu geconcludeerd dat het beter was om de samenwerking stop te zetten. De vleugelaanvaller lag in het Goffertstadion nog vast tot komende zomer.



In december liet NEC weten dat er een 'opeenstapeling van incidenten' had plaatsgevonden rond Owusu-Abeyie. "Het wordt een pittig seizoen en we hebben ieders volledige inzet en toewijding aan ons sportieve doel van handhaving hard nodig. Daar moet iedereen binnen deze club in mee en dat is momenteel bij Quincy niet het geval", sprak technisch manager Edwin de Kruijff destijds.