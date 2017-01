Özil laat toekomst afhangen van beslissing Wenger

19:25 – Mesut Özil wil zo snel mogelijk duidelijkheid rondom zijn sportieve toekomst. Zijn contract bij Arsenal loopt tot medio 2018 en de Londenaren willen graag verlengen met de Duitser. Tot een akkoord kwam het vooralsnog niet met de international.



"Ik voel me heel erg goed bij Arsenal en heb altijd mijn bereidheid voor de club laten zien", vertelt de 28-jarige middenvelder aan Kicker. "De fans willen dat ik blijf. Nu is het alleen nog aan de club." Özil ontkent dat geld een grote rol speelt. "De club weet dat ik hier vooral ben vanwege Arsene Wenger, die mij vertrouwen geeft. De club weet dat ik ook duidelijkheid rondom zijn contract wil hebben." Het contract van de coach loopt na dit seizoen af.



Thierry Henry was onlangs kritisch op zowel Özil als Alexis Sánchez, die volgens hem nog niet willen bijtekenen vanwege de salarisen. "Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten. Maar deze uitspraken interesseren mij niet, want ik heb er niets aan. Dergelijke ex-spelers of andere mensen weten niet altijd wat er tussen de club en mij besproken wordt."