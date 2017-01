Marokko ziet ook Boufal afhaken voor Afrika Cup

11:31 – Marokko moet voor de Afrika Cup een streep zetten door de naam van Sofiane Boufal. De 23-jarige middenvelder van Southampton kampt met een blessure en heeft het trainingskamp van de Marokkaanse ploeg verlaten, zo meldt het team. Details over de blessure zijn daarbij niet gegeven.



De blessure van Boufal is een volgende domper voor Marokko, dat eerder Younes Belhanda, Oussame Tannane en Nordin Amrabat geblesseerd zag afhaken. Ajax-middenvelder Hakim Ziyech is niet geselecteerd, Feyenoorder Karim el Ahmadi wel. Onduidelijk is nog wie de plek van Boufal in de selectie overneemt.



Voor Marokko begint de Afrika Cup maandag 16 januari met een wedstrijd tegen DR Congo. In poule C van het toernooi speelt de ploeg van bondscoach Hervé Renard verder tegen Ivoorkust en Togo.