Ronaldo beseft: "Maak deel uit van voetbalhistorie"

16:28 – Daags na de geweldige avond van Cristiano Ronaldo in Zürich, waar hij op het FIFA-gala beslag wist te leggen op The Best FIFA Men's Player Award, heeft de Portugees op de website van de wereldvoetbalbond van zich doen spreken. De aanvaller van Real Madrid spreekt wederom van het beste jaar uit zijn loopbaan en is blij met zijn eigen prestaties.



"Ik maak nu al deel uit van de voetbalgeschiedenis, dat weet ik zeker", zegt Ronaldo. "Dat was mijn grote doel toen ik met voetbal begon. Ik wilde niet alleen prof worden, maar een ster zijn die constant in de top meedoet. Dat is gelukt: de prijzen spreken voor zich. Ik heb veel gewonnen, met mijn teams en ook individueel. Het is geweldig en ik wil zo door blijven gaan, want het was echt een jaar van mijn dromen."



2016 was een fantastisch jaar voor Ronaldo, die onder meer de Champions League en het EK wist te winnen. "De EK-eindzege was het absolute hoogtepunt", stelt Ronaldo. "De andere prijzen zijn ook prachtig, maar een titel met mijn land winnen zie ik als iets heel speciaals", aldus Ronaldo, die geen geheime succesformule heeft. "Er is geen geheim, het is gewoon hard werken."