De Koning: "Vierde man met geen vinger aangeraakt"

13 januari 2017 – Hans de Koning werd tijdens de wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen AZ (1-3 verlies) naar de tribune gestuurd door scheidsrechter Danny Makkelie vanwege aanmerking op de leiding. Na de goal van Wout Weghorst kreeg de trainer een woordenwisseling met de vierde man.



Na afloop geeft De Koning uitleg over het incident aan FOX Sports. "Vanuit mijn positie langs de lijn zie ik Weghorst buitenspel staan op het moment dat hij scoort. Dat zeg ik tegen de vierde man en hij haalde direct al Makkelie erbij. Ik zei nog dat ik hem met geen vinger heb aangeraakt. Als ik hem nou wegduw of iets dan mag ik het mezelf kwalijk nemen. Maar ik heb hem niet één keer onheus bejegend."



Ondanks de nederlaag was De Koning niet heel ontevreden over het spel van Go Ahead Eagles. "Achterin stond het niet onaardig en we kregen ook enkele kansen. Maar dan zie je die bal van Alireza Jahanbakhsh er vanaf dertig meter invliegen", aldus de trainer, die stelt dat er een reeks aankomt met duels waarin punten moeten worden gepakt. "Excelsior, NEC, Roda noem maar op. Daar moeten we zeker punten gaan pakken anders wordt het lastig."