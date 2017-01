Ook gelijkspel bij ontmoeting Burkina Faso en Kameroen

22:00 – De eerste dag van de 31ste editie van de Afrika Cup heeft geen winnaar opgeleverd. Net als eerder op de dag het geval was bij Gabon - Guinea Bissau eindigde het tweede duel in groep A in een 1-1 gelijkspel. Burkina Faso en Kameroen hielden elkaar in evenwicht in Libreville.



Jonathan Pitroipa dacht Burkina Faso in de openingsfase op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Kameroen kwam in de 35ste minuut wel op 0-1. Benjamin Moukandjo ramde een vrije trap van buiten het strafschopgebied in het doel. Issoufou Dayo bracht Burkina Faso een kwartier voor tijd langszij. Hij scoorde in de rebound na een vrije trap, waarbij Kameroen-keeper Fabrice Ondoa de bal niet afdoende wist te keren.



Bertrand Traoré van Ajax begon in de basis bij Burkina Faso en werd na een uur gewisseld.