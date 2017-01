Onana 'gewoon' onder de lat, El Ghazi ook in Ajax-basis

13:20 – André Onana was wegens ziekte een twijfelgeval bij Ajax, maar de doelman uit Kameroen is fit genoeg boven om onder de lat te staan in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Het duel in het MAC3PARK stadion wordt vanmiddag (zondag) om 14.30 uur afgetrapt en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.



Onana was een paar dagen geleden nog ziek, maar is inmiddels weer hersteld en kan daarom 'gewoon' beginnen. Verder kiest coach Peter Bosz voor de verwachte namen. Anwar El Ghazi, die nadrukkelijk gelinkt wordt aan Lille OSC, begint ook in de basis. Justin Kluivert zit weer bij de wedstrijdselectie. Dat was ook zo tegen FC Twente, toen hij niet inviel. Tim Krul is nog niet van de partij.



PEC Zwolle mist een aantal vaste basiskrachten bij haar eerste duel na de winterstop. Youness Mokhtar en Rick Dekker zijn nog geblesseerd, terwijl Bram van Polen, Danny Holla en Bart Schenkeveld geschorst zijn. Dat houdt in dat Philippe Sandler (ex-Ajax) en Josef Kvida achterin mogen starten. Stef Nijland en Ryan Thomas zitten wel bij de wedstrijdselectie, maar zijn nog niet fit genoeg om aan de aftrap te staan.



Opstellingen

PEC Zwolle: Van der Hart; Marcellis, Sandler, Van de Pavert, Kvida; Saymak, Warmerdam; Ehizibue, Marinus, Menig; Brock-Madsen.

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech; El Ghazi, Dolberg, Younes.