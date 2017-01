Vereerde Rooney ontvangt felicitatie Charlton na record

19:55 – Wayne Rooney vindt het een eer dat hij het record heeft overgenomen van Sir Bobby Charlton. De speler van Manchester United maakte zaterdag tegen Stoke City (1-1) zijn 250ste doelpunt voor de club en nam daarmee de status als clubtopscorer aller tijden over van de Engelse voetballegende.



"Hij is een icoon. Ik had nooit gedacht dat ik meer goals zou maken dan hij. Ik heb veel respect voor hem", aldus Rooney bij de BBC. "Hij heeft me opgezocht in de kleedkamer om me te feliciteren, dus ik weet dat hij het kan waarderen. Ik ben onderdeel van de ploeg, maar records zijn belangrijk. Als je carrière voorbij is, kan je erop terugkijken en het aan je kinderen vertellen."



"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet teleurgesteld zou zijn dat ik het record kwijt ben", vult Charlton aan op de officiële website van Manchester United. "Maar ik ben wel blij voor Wayne. Hij verdient een plek in de geschiedenisboeken. Hij is een geweldige speler voor club en land en het is mooi dat hij nu van zowel Engeland als Manchester United de topscorer is. Ik was 35 jaar toen ik stopte, Wayne is nu 31 jaar en nog steeds sterk. Dus volgens mij is hij nog lang niet klaar."