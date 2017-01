Guardiola begrijpt niets van puntenverlies: "Onmogelijk"

9:57 – Pep Guardiola begrijpt niets van het 2-2 gelijkspel van Manchester City tegen Tottenham Hotspur. Zijn ploeg domineerde vrijwel de hele wedstrijd, maar toch werd een 2-0 voorsprong uit handen gegeven. "Ze schieten twee keer en hebben twee goals."



Volgens Guardiola was de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur exemplarisch voor het seizoen van Manchester City tot nu toe. "Everton schoot afgelopen week vier keer op doel en wist ook vier keer te scoren en nu schiet Tottenham twee keer en ze hebben twee goals", aldus de manager na afloop van het duel in gesprek met de BBC. "Wij kregen ik weet niet hoe veel kansen. Het is onmogelijk."



Door het gelijkspel neemt Manchester City nu de vijfde plaats in op de Premier League-ranglijst. Toch verwijt Guardiola zijn spelers niets. "We hebben negentig minuten lang goed gespeeld. Dat is een fantastische prestatie. We speelden echt goed voetbal en we moeten door blijven gaan. We balen natuurlijk, maar ik ben ook heel trots op mijn spelers. Dit hebben ze niet verdiend", besloot hij.