Reiziger: "We hebben vaak op penalty's geoefend"

8:05 – Na 120 minuten voetbal en maar liefst zestien strafschoppen wist Sparta Rotterdam zich dinsdagavond te plaatsen voor de halve finale van de KNVB Beker. De Spangenaren speelden na verlenging met 1-1 gelijk bij FC Volendam en namen de penalty's vervolgens in een bloedstollende serie nét even wat beter. Michael Reiziger, die door de schorsing van Alex Pastoor even de hoofdcoach was, is tevreden.



"In de potjes hiervoor hebben we het niet zo spannend gemaakt, maar nu wel", zegt Reiziger na de gewonnen penaltyreeks tegen RTV Rijnmond. Sparta wist de bekerweg onder meer ten koste van PSV (3-1) en Heracles Almelo (0-3) vervolgen. Nu was Volendam dus aan de beurt. "We begonnen vrij goed, het zag er goed uit. Daarna lieten we het een klein beetje uit onze handen glippen. We konden niet doordrukken en daardoor kregen zij wat meer lucht. Ze hebben ook gewoon goede voetballers."



"Ik denk ook wel dat de fitheid meespeelt", vervolgt Reiziger. "Het was daarom toch een moeilijke avond", zegt de vervanger van de geschorste Pastoor, die weet dat zijn ploeg uiteindelijk fortuinlijk was. "Een strafschoppenserie kan alle kanten op gaan. Maar we hebben er vaak genoeg op geoefend en dat geeft je wel vertrouwen. Dan sta je ook wat rustiger aan de kant. Toch kan je de trap goed oefenen, maar de spanning niet echt."



Sherel Floranus verzilverde de winnende pingel namens de Spartanen. "Ik was kalm, heb mijn vaste hoek en daar schoot ik hem in", aldus de 'matchwinner'.