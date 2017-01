Riedewald wil weg bij Ajax: "Het is heel frustrerend"

22:46 – Jaïro Riedewald speelde maandag mee met de beloften van Ajax in het Jupiler League-duel met Almere City. De verdediger annex middenvelder krijgt weinig speeltijd in de hoofdmacht van Ajax en zou graag vertrekken. De club wil hem echter niet laten gaan.



Na afloop van de met 6-3 gewonnen wedstrijd geeft Riedewald in gesprek met FOX Sports aan dat er in de winterstop meerdere clubs interesse toonden. "Maar Ajax heeft nee gezegd. Ze willen met mij voor het kampioenschap gaan en hebben me nodig in de resterende wedstrijden. Maar ik speel niet en daar ben ik niet blij mee. Er wordt gezegd dat er vertrouwen in mij is, maar dat vind ik moeilijk te geloven."



Riedewald geeft aan dat het niet goed is voor zijn ontwikkeling om elke week op de bank te zitten. "Ik mag niet weg en dat is frustrerend. Als Ajax ja had gezegd tegen de interesse, wie weet hoe het dan was gelopen. Ik ben een jonge jongen en wil gewoon spelen. Ik moet voetballen om beter te worden en als ik alleen op de bank zit gebeurt dat niet", besluit hij.