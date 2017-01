El Ahmadi over Ziyech: "Het was pijnlijk voor hem"

21:51 – Er is al veel over gezegd en geschreven en ook Karim El Ahmadi beseft dat het voor Hakim Ziyech pijnlijk was dat hij niet werd geselecteerd voor de Afrika Cup. De middenvelder van Feyenoord leefde mee met zijn landgenoot van Ajax, vertelt hij.



In tegenstelling tot El Ahmadi werd Ziyech niet opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko. "Dat is pijnlijk voor hem", blikt EL Ahmadi terug in gesprek met Helden Online. "Ik heb Hakim meteen gebeld, hij zat ermee. Mijn band met hem is goed, we zien elkaar geregeld. Als je hem niet kent, denk je dat Hakim niks te maken met je wil hebben. Je kunt niet meteen hoogte van hem krijgen. Maar zodra je hem kent, is hij heel open en een lieve jongen."



Marokko werd overigens in de kwartfinale van de Afrika Cup uitgeschakeld, waardoor El Ahmadi binnenkort weer te bewonderen is in de Eredivisie.