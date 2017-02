Jack de Gier verlengt aflopend contract bij Almere City

15:39 – Jack de Gier zit ook volgend seizoen als eindverantwoordelijke in de dug-out bij Almere City. De 48-jarige oefenmeester heeft zijn aflopende contract met één jaar verlengd, met de optie voor nog een jaar, zo meldt Almere City op haar officiële website.



"Deze contractverlenging past goed bij mijn ambities", zo laat de Gier optekenen op de officiële clubwebsite. "Ik heb het hier enorm naar mijn zin. Dat is een belangrijke voorwaarde om langer met elkaar door te gaan. De club als geheel, maar ook de selectie en staf, hebben duidelijk stappen gezet en ik zie het als een uitdaging om met elkaar ook de volgende stap te zetten. Daarnaast zijn er hier volop mogelijkheden om mezelf als trainer te blijven ontwikkelen."



De Gier is sinds 1 januari 2016 actief als hoofdtrainer van Almere City. Onder zijn bewind behaalde de club afgelopen seizoen de halve finale van de play-offs. Dit seizoen zette hij een heus clubrecord neer, door acht wedstrijden op rij te winnen. Aan de ambities van de Gier zal een langere succesvolle samenwerking niet liggen: "Het doel is om constant beter te worden. Voor dit seizoen komt het erop neer dat we het puntenrecord willen aanscherpen, de play-offs willen halen en het liefst daarin een ronde verder komen. Bovendien hopen we mee te kunnen strijden om de vierde periode. Makkelijk zal het zeker niet worden, maar het zijn mooie uitdagingen."