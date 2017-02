Attente Torres helpt Atlético Madrid met jubileumtreffer

20:18 – Dankzij twee treffers van Fernando Torres heeft Atlético Madrid zaterdagavond een overwinning geboekt op CD Leganés. De nummer zeventien van de Spaanse competitie had in het Vicente Calderón weinig in te brengen tegen een oerdegelijk Atlético.



Het scheelde weinig of de bal lag er al na een minuut in, maar de lob van Fernando Torres vond net geen goal. Na ruim een kwartier kreeg Antoine Griezmann de ultieme kans om Atlético op een voorsprong te zetten. De Fransman zag zijn niet al te beste inzet vanaf elf meter gekeerd worden door Iago Herrerín, maar Torres was er als de kippen bij om toch nog de 1-0 binnen te tikken.



Direct na rust werd de score verdubbeld. Torres werd op het juiste moment diepgestuurd en wipte de bal in een keer langs de uitkomende Herrerín. Het was zijn honderdste competitietreffer in dienst van de Madrilenen en een voor hem zo'n typerende goal.