Nieuwe domper Utrecht: ook Brama weken uit roulatie

7:38 – FC Utrecht klom dankzij overwinningen op Go Ahead Eagles (0-1) en directe concurrent sc Heerenveen (1-0) op naar de vierde plaats in de Eredivisie, maar kan de komende weken in de strijd om het behoud van deze plek geen beroep doen op Wout Brama. De controlerende middenvelder heeft een vervelende enkelblessure opgelopen.



Utrecht meldt via de officiële kanalen dat Brama woensdag tijdens een trainingssessie de binnenband van zijn enkel ingescheurd heeft. De controleur, die deze winter werd overgenomen van PEC Zwolle, zal de komende weken door zijn kwetsuur uit de roulatie liggen. Dat is een flinke domper voor de Domstedelingen, aangezien Sofyan Amrabat deze week ook al geblesseerd raakte aan het enkelgewricht.



En dan staat er ook nog een zware wedstrijd te wachten voor Utrecht, dat komende zondag op bezoek gaat bij PSV. Daarna volgen wedstrijden tegen PEC Zwolle (thuis) en FC Groningen (uit).