Vijfklapper voor Monaco, El Ghazi met Lille onderuit

22:07 – AS Monaco is hard bezig een recordaantal doelpunten in een seizoen te gaan maken. De club won zaterdagavond in eigen huis met 5-0 van FC Metz en met alle competities meegerekend staat de ploeg van Leonardo Jardim inmiddels op 107 doelpunten.



De wedstrijd was nog maar elf minuten bezig toen Monaco al een 2-0 voorsprong op het scorebord had staan. Kylian Mbappe Lottin scoorde na acht minuten en Radamel Falcao verdubbelde twee minuten later de score. Met twintig minuten op de klok tekende Lottin voor zijn tweede doelpunt van de avond en na rust maakte de Fransman zijn hattrick compleet.



Tien minuten na het begin van de tweede helft maakte Falcao zijn tweede van de wedstrijd en mocht Metz van geluk spreken dat de ploeg van Jardim het daarna iets rustiger aan ging doen. Door de klinkende zege neemt Monaco de koppositie weer over van Paris Saint-Germain. Het verschil tussen beide ploegen is drie punten. OGC Nice volgt op drie punten afstand van PSG, maar heeft nog een wedstrijd te spelen.



Lille-Angers

Het loopt vooralsnog niet echt bij Lille OSC. Na eerder deze week een nederlaag tegen Paris Saint-Germain ging de ploeg zaterdagavond in eigen huis onderuit tegen de nummer dertien Angers SCO. Anwar El Ghazi begon in de basis bij de thuisploeg terwijl Ricardo Kishna genoegen moest nemen met een invalbeurt. De bezoekers kwamen na twintig minuten op voorsprong dankzij Pierrick Capelle. Yves Bissouma tekende nog voor de gelijkmaker waardoor de ploegen met een 1-1 ruststand naar de kleedkamers gingen.



Na rust was het opnieuw Angers dat scoorde. Ditmaal was Romain Thomas de doelpuntenmaker. Tot overmaat van ramp zag Lille ook nog doelpuntenmaker Bissouma met rood van het veld gestuurd worden en moest de ploeg met tien man een 1-2 achterstand ongedaan maken. Dat lukte niet en dus blijft Lille op een zestiende plaats staan op slechts één punt afstand van de degradatiezone.