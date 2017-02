De Koning: "Zo kan ik niet meer om Hendriks heen"

11 februari 2017 – Hans de Koning zag Go Ahead Eagles in eigen huis tegen ADO Den Haag een belangrijke 3-1 zege boeken in de strijd tegen degradatie. De ploeg uit Deventer bezet niet langer de laatste plaats en dus ziet alles er direct een stuk zonniger uit. De trainer was vooral ook blij met de vooruitgang van Sam Hendriks, die twee keer scoorde.



De Koning was na afloop zeer te spreken over het vertoonde spel van zijn ploeg. "Dit is een heel belangrijke overwinning. Van weken onderaan bungelen word je niet vrolijker", stelt hij in gesprek met FOX Sports. "We speelden met veel overtuiging en kregen best aardig wat kansen. Er zaten af en toe nog wat kleine foutjes in, maar dat mag met dit soort jonge jongens."



Toch wil De Koning nog niet te enthousiast worden. "Dit is fijn, maar volgende week tegen Roda JC kan het zo weer anders zijn. Maar als je ziet wat de jongens erin steken dan geeft dat een goed gevoel", aldus de trainer, die complimenten over had voor Sam Hendriks. "Sam heeft dit echt verdiend. Hij is niet altijd even gelukkig in zijn spel, maar in de zestien is hij heel efficiënt. Zo kan ik niet meer om hem heen."