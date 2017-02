Matchwinner Toornstra: "Dit voelt niet als revanche"

10:13 – Hij kreeg de voorkeur boven Dirk Kuyt en dat vertrouwen van zijn coach Giovanni van Bronckhorst betaalde Jens Toornstra rijkelijk terug. De 27-jarige middenvelder leidde Feyenoord zaterdag in De Kuip met twee goals hoogstpersoonlijk naar een 2-0 overwinning op FC Groningen. En dat terwijl hij vorige week tegen FC Twente (0-2 winst) nog genoegen moest nemen met de rol van invaller.



"Scoren is het lekkerste dat er is", reageerde Toornstra na afloop voor de camera van FOX Sports. Vorige week is de oud-speler van ADO Den Haag en FC Utrecht alweer vergeten. "Nee, dit voelt niet als revanche. Natuurlijk wil je graag belangrijk zijn voor het team. Vorige week stond ik wissel, maar ik hecht daarom niet nog meer waarde aan mijn twee doelpunten."





Tegen FC Groningen kreeg Toornstra de voorkeur boven niemand minder dan aanvoerder Kuyt. "Een winnende coach heeft altijd gelijk, toch?", glimlachte Toornstra even later in gesprek met de NOS. "Hij heeft voor dit elftal gekozen en deze heeft het goed uitgevoerd. We moeten er ook niet meer van maken dan dat het is. Als liefhebber wil je zoveel mogelijk spelen, maar het is een luxepositie met zoveel spelers in vorm, ook jongens die op dezelfde positie uit de voeten kunnen. En dus moeten er keuzes gemaakt worden, maar ik denk dat dat voor een trainer alleen maar lekker is. Het is aan ons om ons in die bepaalde rol te schikken en ik denk dat dat goed gebeurt."



Steven Berghuis verrichte in de 38ste minuut het voorbereidende werk bij de 1-0 van Toornstra. De actie die vooraf ging aan de tweede Feyenoord-treffer, ruim twintig minuten na rust, was formidabel. Jan-Arie van der Heijden bediende Toornstra met een bal achter het standbeen. "De assist van Steven was heel mooi en die van Jan-Arie ook. Hij kreeg de bal vrij in de kleine ruimte. Ik weet dat ie dat kan, dus ik stond al te wachten en kreeg de bal ook voor mijn voeten."





Bij FOX Sports vertelde Van der Heijden over zijn actie: "Het was bij een corner, geloof ik. Na een hoge bal kreeg ik de bal eerst niet goed onder controle, maar ik hield hem toch in bezit. Ik zag Jens al staan en achter mijn standbeen langs bereikte ik hem. Gelukkig schoot hij hem mooi binnen, anders had niemand het er nog over gehad." Toen Van der Heijden de beelden nog eens te zien kreeg, sprak hij droogjes: "Dit is niet slecht. Ik ben er blij mee om het team zo te kunnen helpen."



Voor Feyenoord was het de achtste zege op rij in de Eredivisie. De Rotterdammers blijven daardoor de fiere koploper, met acht en elf punten voorsprong op respectievelijk Ajax en PSV. Die teams komen zondag nog wel in actie. Ondanks de ruime marge rekent Toornstra zich nog niet rijk. "Elke volgende wedstrijd kan een valkuil zijn, maar als het aan ons ligt, krijgen we geen dip meer", reageerde de middenvelder. Het contrast met vorig jaar is groot, weet ook Toornstra. "Toen hadden we na vijf duels na de winterstop nul punten, nu vijftien. Als je het zo zegt, is het eigenlijk wel bizar."