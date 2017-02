Centrale verdedigers bevrijden Ajax tegen Heracles

18:41 – Ajax heeft thuis tegen Heracles Almelo gedaan wat het moest doen om in de titelrace te blijven. Net zoals Feyenoord eerder op de middag deed, wonnen de Amsterdammers ook hun zevende competitieduel na de winterstop, waardoor het onderlinge verschil vijf punten blijft. Zonder moeite ging het echter niet. Heracles bood voor rust prima weerwerk en haalde met 1-1 de pauze. De Almeloërs kwamen doelpunten van verdedigers Matthijs De Ligt en Davinson Sánchez echter niet meer te boven en moesten vlak voor tijd nog de 4-1 van Bertrand Traoré slikken.



Ajax begon aan de wedstrijd tegen Heracles, de koploper van het rechterrijtje, in de wetenschap dat Feyenoord alweer drie punten had gepakt. Ajax moest dus winnen om het gat met de koploper op vijf punten te houden. Dat probeerde het te doen met dezelfde elf spelers die van Vitesse en Legia Warschau hadden gewonnen. Daley Sinkgraven was nog altijd niet fit genoeg om te spelen en de Braziliaanse miljoenenaankoop David Neres begon op de bank.



Ajax kende het belang van deze wedstrijd en zette Heracles direct onder druk. De Amsterdammers creëerden ook een hele rits kansen, maar doelman Bram Castro stond in de weg bij pogingen van Kasper Dolberg, Traoré, Hakim Ziyech en Lasse Schöne. Dolberg profiteerde van het enige slippertje van de Belg, toen die een schot van Davy Klaassen niet klemvast had: 1-0.



Heracles voetbalde voor rust echter behoorlijk mee en wist vooral in de omschakeling veel gevaar te stichten. Kristoffer Peterson zag een inzet door Jaïro Riedewald van de lijn gehaald worden en een doelpunt van Samuel Armenteros werd afgekeurd wegens nipt buitenspel. Kort na de openingstreffer scoorde de Zweed alsnog door een voorzet van Wout Droste fraai met het hoofd te verlengen: 1-1.



Deze treffer van Armenteros betekende dat Ajax-doelman André Onana niet voor de achtste keer op rij de nul hield, waardoor de Kameroener kon fluiten naar het te vestigen clubrecord. Bovendien zag Ajax kort voor rust Nick Viergever geblesseerd uitvallen. De Ligt nam halverwege diens plek in. De 17-jarige invaller liet zich meteen zien met een schitterende pegel van afstand, die door Castro op even fraaie wijze verwerkt werd.



Castro hield Ziyech nog van een treffer af nadat hij zelf de bal had ingeleverd. De uitblinkende doelman was bij de daaropvolgende hoekschop echter kansloos op een strakke kopbal van De Ligt. Niet lang daarna was het de andere centrale verdediger die de 3-1 aantekende: Sánchez mocht ongehinderd opstomen en de bal strak en laag in de verre hoek deponeren.



De Colombiaan voorkwam ook dat Heracles snel weer in de wedstrijd kwam. Joël Veltman leverde de bal zomaar in bij Jaroslav Navrátil, maar Sánchez stopte de Tsjech af met een perfecte sliding. Navrátil kwam even later na een schitterende solo van Peterson wederom in scoringspositie, maar schoot daarbij recht op de razendsnel uitgekomen Onana af.



Twintig minuten voor tijd mocht Neres zijn langverwachte debuut voor Ajax maken. Veel indruk wist de Braziliaan echter niet te maken. Datzelfde gold voor Heracles, dat niet meer in staat was om zich op te richten. Ajax speelde de wedstrijd moeiteloos uit en zag Traoré vlak voor tijd nog de 4-1 binnentikken uit een vrije trap van Ziyech.