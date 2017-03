Willem II maakt einde aan slechte reeks tegen PEC Zwolle

14:33 – Na zes nederlagen en een gelijkspel tegen PEC in de afgelopen seizoenen, is Willem erin geslaagd om weer eens te winnen van de Zwollenaren. In Tilburg werd het 2-0 via Erik Falkenburg en invaller Thomas Haye. Vlak voor rust leek er nog een goal te vallen bij een dubieus doellijnmoment.





Op slag van rust in het Koning Willem II Stadion ontstond er veel commotie op de tribunes. De meeste supporters telden de 2-0 al, die dik verdiend was voor de thuisploeg. Ook Falkenburg stak zijn armen in de lucht om te gaan juichen in het zonnetje en zijn tweede goal van de middag te vieren.



Toch kwam die er niet. De schaduwspits van Willem II was eerder bij de bal dan Mickey van der Hart en kopte 'm over hem heen in open doel. Toen Bram van Polen de bal in een uiterste poging weghaalde, leek dat net over de lijn te gebeuren. Het team van Bjorn Kuipers beoordeelde dat anders en liet doorspelen.



Twintig minuten eerder had Falkenburg zijn ploeg al op 1-0 gezet. Terwijl Van der Hart nog knap redde op een inzet van Dico Koppers, kon hij de goal in tweede instantie niet voorkomen. Falkenburg schoot de bal hard in de bovenhoek uit een lastige hoek.



Het was verdiend. De Zwolse defensie had duidelijk veel moeite met de boomlange Obbi Oulare, die telkens door de lucht werd gezocht en gevonden. Voorin kon het elftal van Ron Jans ook weinig kansen creëren via spits Nicolai Brock-Madsen. Ook topscorer Queensy Menig was vrijwel onzichtbaar. En dat terwijl PEC dit jaar al evenveel doelpunten maakte als Feyenoord (14).





Sinds de winterstop maakte Willem II al vier doelpunten uit een standaardsituatie. Dat is er al één meer dan in de hele eerste seizoenhelft, toen de ploeg van trainer Erwin van de Looi drie keer succes had bij een doodspelmoment. Oulare kreeg zelf een enkele kans om uit hoge ballen toe te slaan, maar speelde niet zijn sterkste wedstrijd.



Terwijl PEC meer risico nam in de slotfase en dicht bij de 1-1 was via Ryan Thomas en Danny Holla, was het toch weer Willem II dat scoorde. Invaller Haye nam de bal handig mee in een counter en rondde koeltjes af. De Tilburgers stijgen dankzij de zege naar plek negen PEC Zwolle blijft dertiende.