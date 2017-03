De Vrij valt met knieblessure uit bij winnend Lazio

22:45 – Slecht nieuws voor Lazio Roma en het Nederlands elftal. Stefan de Vrij is maandagavond namelijk geblesseerd uitgevallen bij de ploeg uit de hoofdstad, hij moest de strijd staken met een kniekwetsuur. Lazio heeft een scan gemaakt van het gewricht, maar de uitkomst daarvan is nog niet bekend. Ondertussen won de club vanavond met 3-1 van Torino, waardoor het de vierde plaats weer in bezit heeft.



De Vrij vormde met landgenoot Wesley Hoedt wederom het centrum van de defensie, maar moest in de rust de strijd staken. Hoe ernstig zijn blessure is en of het gevolgen heeft voor Oranje, is nu nog niet te zeggen. Wel is bekend dat Lazio snel na het uitvallen van de verdediger een scan van de knie heeft laten maken.





Zonder De Vrij slaagde Lazio er wel in om af te rekenen met middenmoter Torino. Goudhaantje Ciro Immobile opende de score met zijn zeventiende treffer van het seizoen kort na rust, maar Torino wist nog op gelijke hoogte te komen via Maxi Lopez. Dankzij een waar slotoffensief hield Lazio de punten alsnog in eigen huis. Invaller Keita Baldé Diao maakte in de 87ste minuut de 2-1, Felipe Anderson tekende met een geweldig geplaatst schot voor 3-1. Daardoor passeert Lazio concurrent Internazionale op de ranglijst. Die ploeg wist dit weekend met 7-1 te winnen van Atalanta.