Ajax bereikt kwartfinale na verdiende zege op Kopenhagen

23:01 – Ajax zit morgenmiddag in de koker voor de loting van de kwartfinales van de Europa League. Op eigen veld hadden de bijzonder fel spelende Amsterdammers opvallend weinig te duchten van Kopenhagen, dat aanvallend niets te vertellen had in onze hoofdstad. Omdat Ajax slordig omsprong met enkele kansen bleef het uiteindelijk 'slechts' 2-0, maar daar zal niemand om malen in Amsterdam. Enige smetje op de zege: aanvoerder Joël Veltman viel al vroeg uit aan Ajax-zijde.



Binnen twee minuten had Ajax op voorsprong kunnen staan. Traag uitverdedigen werd door Amin Younes bijna afgestraft, maar Kopenhagen-doelman Robin Olsen was nét iets eerder bij de bal, die daardoor ongelukkig op het been van Younes terecht kwam en naast rolde. Dat was ook meteen het laatste visitekaartje dat de Amsterdammers afgaven, want Ajax kreeg het daarna moeilijk met het snelle storen van de gasten.



Daardoor was het voor Ajax vaak moeilijk om een bedachtzame oplossing naar voren te zoeken. De ploeg van coach Peter Bosz kreeg daar van Kopenhagen simpelweg de tijd niet voor en kwam in het eerste kwart van de wedstrijd zodoende maar nauwelijks door de blauwe muur heen. Daar kwam verandering in toen de ban werd gebroken. Uit de eerste eigenlijk echt goed uitgespeelde aanval van de Amsterdammers kon Younes op links vrij in balbezit komen. De vleugelspeler trok naar binnen, liet enkele Kopenhagen-verdedigers zijn hielen zien en schoot vanaf de rand van de zestien. Olsen kon die bal niet klemmen, waarna Bertrand Traoré zeer attent reageerde door de rebound binnen te koppen: 1-0.



Ruim tien minuten later had Ziyech die voorsprong moeten verdubbelen. De spelmaker ontdeed zichzelf met een prachtige actie van enkele Kopenhagen-verdedigers, kon alleen op Olsen af, maar schoot nét naast. Die 2-0 kwam op slag van rust echter alsnog. Na een prachtige steekpass van Hakim Ziyech kon Kasper Dolberg zich in de zestien nét voor Kopenhagen-verdediger Jores Okore wurmen, die aan de noodrem trok en Dolberg vloerde: penalty. Een koud kunstje voor de spits, die Olsen feilloos de verkeerde hoek in stuurde: 2-0 op een, mentaal gezien, erg goed moment.



Dat bleek na rust door te werken, want de Denen hadden helemaal niets te zeggen in Amsterdam. Zonder zelf al te groots te spelen gaf Ajax achterin niets weg, en had het via Traoré zelfs op 3-0 moeten komen. Uit een snelle counter kreeg de vleugelspeler de bal op rechts van Matthijs de Ligt, kon hij alleen op Olsen af, maar krulde Traoré op slordige wijze de bal nét naast.



Het echte spektakel verdween daarna in Amsterdam. De thuisploeg hield gemakkelijk stand, maar was zelf aanvallend ook niet gevaarlijk. Desondanks behield Ajax wel het veldoverwicht en kreeg het via Dolberg een kwartier voor tijd een grote kans om het duel voortijdig te beslissen. Hakim Ziyech stuurde Nick Viergever weg over links. Wat volgde was een lage voorzet, die door de inkomende Dolberg ietwat ongelukkig tegen de paal werd gelopen.



Wie dacht dat Kopenhagen daarna een indrukwekkend slotakkoord in petto had kwam er bedrongen vanaf. Integendeel zelfs; Ajax deed er alles aan om de toeschouwers tot de laatste seconde te boeien. De Amsterdammers kregen diverse kansen op 3-0, maar sprongen hier, met name in de blessuretijd, ongelofelijk slordige mee om. Getuige de uitzinnige reactie van de uitverkochte ArenA na afloop waren die slippertjes de ploeg van Peter Bosz echter alweer snel vergeven.