FC Utrecht voorbij Willem ll in moeizame wedstrijd

22:47 – FC Utrecht heeft goede zaken gedaan in de strijd om de vierde plaats door in eigen huis Willem II met 2-0 te verslaan. Een enerverend duel was het niet, waardoor een vroege goal van Sebastien Haller en een late treffer van Richairo Zivkovic voldoende waren voor een Utrechtse zege. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft na deze zege de vierde plek op de ranglijst stevig in handen.





De eerste helft was er een met weinig hoogtepunten. FC Utrecht was de bovenliggende partij en had steeds langdurig de bal, waarmee het bovendien een veel hoger tempo hanteerde dan de bezoekers uit Tilburg . Dat betaalde zich al na tien minuten uit, toen Yassin Ayoub wat ruimte zag op rechts en de bal meegaf aan Kevin Conboy. De linksback van Utrecht zette hard voor, waardoor doelman Lamprou geen kans zag de bal eruit te halen. Voor de inlopende Sebastien Haller was het vervolgens een koud kunstje om de bal binnen te tikken: 1-0.



De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam dus goed uit de startblokken, maar kon de vroege voorsprong geen vervolg geven. Het tempo ging wat omlaag en de echte aanvalsdrang was verdwenen, hoewel met name Ayoub zich gretig toonde en af en toe een speldenprik kon uitdelen. Willem ll kon zich met dank aan Utrecht vervolgens wat beter in de wedstrijd voetballen en had via Fran Sol na een half uur zelfs op gelijke hoogte moeten komen. De Spanjaard kreeg een dot van een kans maar schoof de bal langs de verkeerde kant van de paal.





De rust leek geen van beide ploegen goed te hebben gedaan, want de wedstrijd ging verder zoals hij voor rust was geëindigd. Het tempo lag aan beide kanten zo mogelijk nog lager dan voor de rust en uitgespeelde kansen waren een zeldzaamheid. Sofyan Amrabat was er nog het dichtst bij, toen hij van een meter of twintig lekker op goal schoot. De bal ging echter naast, waarmee het beste moment van de tweede helft tot dan toe een feit was. Ondertussen was Willem ll al helemaal niet in staat om een fatsoenlijke aanval op de mat te leggen, waardoor het een wonder mocht heten dat de ploeg van Erwin van de Looi lang aanspraak bleef maken op een punt.



Zover kwam het niet, want behoudens een paar opportunistische lange ballen en corners kwamen de Tilburgers niet meer in de buurt van de goal van Jensen. In de laatste minuut van de wedstrijd wist FC Utrecht ook nog eens de score te verdubbelen, toen Zivkovic binnen kon tikken nadat invaller Nacer Barazite tot twee keer toe de paal had geraakt: 2-0. Willem ll loopt dus dure punten mis in de strijd om de play-offs, terwijl Utrecht met deze zege een voorschot neemt op de vierde plek op de eindklassering van dit seizoen.