Room helpt Vitesse aan fortuinlijke zege in Almelo

20:30 – Vitesse heeft in Almelo een prima thuisreeks van Heracles weten te beëindigen. Na drie thuisoverwinningen legde de ploeg van John Stegeman het af door het missen van een groot aantal kansen en een onfortuinlijk moment van Robin Gosens. De bezoekers profiteerden optimaal dankzij doelman Eloy Room en een doelpunt van Navarone Foor: 0-1.



Beide ploegen konden vol vertrouwen beginnen aan het onderlinge duel in het Polman Stadion. De Almeloërs boekten afgelopen weekend tegen Heerenveen (4-1) de derde thuiszege op rij en zijn vrij van degradatiezorgen. Vitesse won zondag van aartsrivaal NEC (2-1) en strijd nog op twee fronten mee om Europees voetbal.



Henk Fräser gaf Arnold Kruiswijk rust, met het oog op het drukke programma van deze week en de komende maand. Daardoor mocht Alexander Büttner voor het eerst weer starten in Vitesse 1 na zijn rentree bij zijn jeugdliefde. Verder speelde Nathan in plaats van de geblesseerde Adnane Tighadouini. De Braziliaan speelde voornamelijk achter de spits, waardoor Foor vanaf links kwam.





Van het optreden van concurrent Büttner zal Kruiswijk niet direct zenuwachtig zijn geworden. De aanvallende linksback toonde zijn defensieve zwakte tegen de Brandley Kuwas. Büttner werd regelmatig voorbij gelopen door de Heraclied die zijn tegenstander zowel fysiek als technisch de baas was. Al in de derde minuut had Samuel Armenteros kunnen scoren na een actie buitenom en een pass van Kuwas, Eloy Room voorkwam echter een intikker bij de eerste paal. De doelman stond ook goed na een kopbal van Kristoffer Peterson na een fraaie voorzet buitenkant voet van Kuwas.



Toch was het uiteindelijk niet Kuwas, maar Büttner die betrokken was bij de voorbereiding van het eerste doelpunt, al kwam de treffer vooral tot stand door toedoen van Heraclied Robin Gosens. De linksback van Heracles stond op de juiste plek om een voorzet van Büttner te onderscheppen, maar maaide finaal over de bal heen. Milot Rashica kon vervolgens de bal ongehinderd terugleggen op Foor, die met een fraai geplaatst schot Bram Castro voor niets naar de verre hoek liet zweven:

0-1.



Het was vlak voor rust een onverdiende treffer voor Vitesse, dat bepaald niet sterk speelde in Almelo en eigenlijk de onderliggende partij was. Zowel Rashica, de man van de assist, als doelpuntenmaker Foor waren onzichtbaar tot het moment van de 0-1 en ook de backs en middenvelders hadden niet hun beste dag. Het was dan ook aan Room en het sterke centrale duo te danken dat de Arnhemmers in de eerste helft overeind bleven.



Ook na rust bleef Heracles de gevaarlijkste ploeg, maar nu stond het houtwerk een snelle gelijkmaker in de weg. Reuven Niemeijer, zaterdag al trefzeker bij zijn debuut, hield bijna zijn één-op-éen moyenne in stand met een prachtige uithaal. De bal eindigde, ver buiten bereik van Room, echter vol op de verre paal.



De gelijkmaker bleef wel in de lucht hangen, zelfs toen Heracles met tien man verder moest. Robin Pröpper kreeg twee dubieuze gele kaarten van scheidsrechter Christaan Bax en moest vertrekken. Bij de eerste prent leek Ricky van Wolfswinkel een overtreding te maken, maar kreeg Pröpper een kaart toen hij de bal in de handen pakte voor er gefloten was. Na een licht vergrijp, kort daarna, was Bax ook buitengewoon streng: een tweede gele kaart en dus rood voor de centrale verdediger, die juist mocht spelen vanwege een schorsing van Mike te Wierik.





Vitesse speelde echter zo op de automatische piloot dat ook een overtal weinig schwüng bracht in het spel. Heracles bleef de gevaarlijkste ploeg en kreeg zelfs opvallend veel ruimte om Room keer op keer onder vuur te nemen. Peterson mocht zelfs vijf keer aanleggen, in én net buiten het strafschopgebied, de Vitesse-goalie wilde echter van geen wijken weten. Vier pogingen waren relatief makkelijk onschadelijk te maken, maar een laag en hard schot was wel in het doel verdwenen als Room er geen hand achter had gekregen.



De druk hield wel aan op het Arnhemse doel, ook in de slotfase toen de bezoekers eveneens met tien man kwamen te staan. Kevin Diks moest ook vertrekken na twee keer geel en kon met Pröpper de wedstrijd verder afkijken in de catacomben. Daar zagen beide zondaars dat Heracles er niet meer in slaagde om de verdiende gelijkmaker op het scorebord te krijgen. Vitesse blijft vijfde in de Eredivisie met 45 punten en neemt afstand van Heracles dat elf punten minder heeft.