Kane kan terugkeren bij Tottenham, boete voor Napoli

16:42 – Na de afgelopen drie wedstrijden te hebben gemist, kan Harry Kane tegen Watford mogelijk terugkeren voor Tottenham Hotspur. De spits, die met een enkelblessure te kampen had, is volgens trainer Mauricio Pocchetino nog niet zeker van een basisplaats, maar Kane kan volgens Argentijnse oefenmeester sowieso meespelen.



"Hij is een belangrijke speler voor ons, en dat hij beschikbaar is, is zeer goed nieuws", liet Pocchetino in zijn perspraatje weten. "We zijn blij dat hij er klaar voor is: normaal gesproken moet je na een maand afwezigheid even weer wennen, maar in het geval van Kane zal dat niet nodig zijn. Hij is een bijzondere speler", klonken de lovende woorden van de Tottenham-trainer over de conculega van Vincent Janssen.



Serie A beboet Napoli

Waar Tottenham en Kane bijzonder vrolijk zijn, is de stemming bij Napoli iets minder. De Italiaanse club moet namelijk een geldboete van 35.000 euro aftikken omdat er een fan het veld kwam bestormen tijdens de Coppa Italia-wedstrijd tegen Juventus, die in eigen Stadio San Paolo overigens met 3-2 werd gewonnen. In een statement van de competitie viel te lezen dat Napoli schuldig wordt bevonden aan het feit dat men 'niet kon tegengaan dat een fan voor zeker veertig tellen de wedstrijd onderbrak'.