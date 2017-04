Ten Hag: "Het kan een highlight worden voor de club"

18:23 – Erik ten Hag, de trainer van FC Utrecht, merkt dat de komende wedstrijd van zijn elftal leeft. De formatie uit de Domstad gaat zondag op bezoek bij koploper Feyenoord. Zelf staat FC Utrecht op een keurige vierde positie op de ranglijst in de Eredivisie.



"De schijnwerpers staan op deze wedstrijd gericht. Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat we spelen tegen Feyenoord. Anderzijds komt het door onze prestaties. Of Feyenoord in de titelrace gaat struikelen over ons, is een vraag die deze week velen bezighoudt. Prachtig toch?", glimlacht Ten Hag op de officiële website van FC Utrecht.



Ten Hag is vastberaden vierde te worden met FC Utrecht. "En dus moeten we altijd voor de winst gaan, dus ook zondag in De Kuip", vervolgt hij. "Dat zit in ons systeem. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar wij voegen de daad ook bij het woord. Dit is een examen. We krijgen zondag de kans ons te meten met de absolute top, met de nummer één van de ranglijst. Onder heerlijke omstandigheden; de spotlights staan op deze wedstrijd gericht, in De Kuip zal niet één stoeltje meer vrij zijn."



"Wij gaan absoluut níet met de olympische gedachte naar De Kuip. We zullen ontzettend goed moeten zijn, en dat zullen we tot en met de allerlaatste tel vol moeten houden. Daar is het eerder dit seizoen nog weleens verkeerd gegaan", aldus Ten Hag. Hij houdt zich niet bezig met het belang van Feyenoord. "Wij moeten zélf een prestatie neerzetten in De Kuip, dat is waar het om gaat. Ik kijk ernaar uit. Het kan een highlight worden voor de club, voor het team, voor de spelers en voor de staf."