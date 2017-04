Hake trots: "Hebben een goede overwinning behaald"

9:05 – In de laatste fase van het seizoen staat er voor FC Twente niet heel veel meer op het spel. De Tukkers komen wegens een straf niet in aanmerking voor het spelen van Europees voetbal, maar zijn ook al zeker van handhaving. Toch speelden ze zaterdag een goede wedstrijd tegen NEC (3-0 winst). Het stemt trainer René Hake tevreden.



"We hebben een goede overwinning behaald", aldus Hake op de clubwebsite. "Vanaf het begin namen we het initiatief. We vergaten onszelf eerder te belonen en afstand te nemen. Bij balverlies veroverden we snel de bal en wisten we op hun helft te blijven. Het spel zag er bij vlagen goed uit. Het risico is dan dat je jezelf in slaap sust, daar leek het in de eindfase van de eerste helft een beetje op. Dat leverde geen groot gevaar op."



"In de tweede helft zijn we gecontroleerd uitgelopen naar een 3-0 zege", vervolgt Hake. "Bovendien scoorden we voor het eerst uit een spelhervatting. Daar hebben we lang over gedaan. Ik ben trots op de ploeg hoe ze vanavond gespeeld hebben."