Geplaagd Arsenal boekt zege op bezoek bij Middlesbrough

22:54 – Arsenal heeft maandagavond de uitwedstrijd met Middlesbrough omgezet in een 1-2 overwinning. Mesut Özil zorgde twintig minuten voor tijd voor de belangrijke winnende treffer. Voor de ploeg van Arsène Wenger betekende dat de eerste uitzege in de Premier League sinds januari. Daardoor klimt Arsenal weer naar de zesde plaats in de Premier League.



Arsenal is bezig aan een niet al te beste periode in de competitie. Van de laatste vijf wedstrijden werd alleen gewonnen van West Ham United. De uitwedstrijd tegen Middlesbrough was dan ook op de voorhand een belangrijke. Drie minuten voor de rust kwamen de bezoekers op voorsprong nadat Alexis Sánchez een vrije trap wist te benutten.



Middlesbrough kwam echter terug. Op aangeven van Stewart Downing was het Álvaro Negredo die de 1-1 binnenschoot. Arsenal mocht in de fase die daarna volgde blij zijn dat het niet op achterstand kwam. De thuisploeg kreeg namelijk de nodige kansen op een tweede treffer via onder anderen Daniel Ayala. Middlesbrough vergat te profiteren en uiteindelijk was het aan de andere kant raak. Özil tekende voor de belangrijke 1-2. Bij de thuisploeg werd Marten de Roon tien minuten voor tijd naar de kant gehaald.



Door de overwinning neemt Arsenal de zesde plaats weer over van Everton. Die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op kwalificatie voor de voorrondes van de Europa League. Middlesbrough komt door de nederlaag verder in de problemen. De club staat op de negentiende plek met zes punten achterstand op nummer zeventien Hull City.