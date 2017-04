Ronaldo snapt kritiek niet: "We hebben eerlijk gewonnen"

18 april 2017 – Cristiano Ronaldo was dinsdagavond bijzonder belangrijk voor Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München. De Portugese sterspeler scoorde driemaal waardoor zijn ploeg een 4-2 overwinning boekte.



Er was bijzonder veel kritiek op de overwinning van Real omdat twee van de doelpunten in buitenspelpositie werden gemaakt. Ronaldo was zich daar na afloop niet van bewust. "Bayern liet zien dat ze een uitstekende ploeg hebben, maar wij speelden gewoon heel goed", zei de aanvaller na afloop tegen de Spaanse tv-zender Antena 3. "Real Madrid was de betere ploeg. Het is niet makkelijk om in totaal zes keer te scoren tegen Bayern München. We hebben eerlijk gewonnen."



Ronaldo kon dan ook weinig met de kritiek die hij over zich heen kreeg. "Ik vraag de fans om mij niet uit te fluiten, ik doe altijd mijn best voor Real Madrid. Ik wil nu alleen aan de goede dingen denken. Dit was een heel mooie teamprestatie, we hebben goed gespeeld", besloot hij.