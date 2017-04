Tottenham vreest niet voor vertrek van Alderweireld

22:13 – Tottenham Hotspur bezet momenteel knap de tweede positie in de Premier League en dat is mede te danken aan een zeer solide defensie. Toby Alderweireld vormt de centrale man in de verdediging en staat naar verluidt in de interesse van Internazionale. Trainer Mauricio Pochettino vreest echter niet voor een transfer.



De Belg heeft naar verluidt een gelimiteerde afkoopsom van 25 miljoen pond in zijn contract staan. Internazionale zou daar van willen profiteren, maar Pochettino is niet onder de indruk van die geruchten. "Alle spelers hebben meerjarige contacten bij ons", zegt de Argentijn in Engelse media. "We maken ons geen zorgen."



"Toby is bezig aan zijn tweede seizoen bij ons en niemand twijfelt over zijn plannen", aldus de coach over de oud-Ajacied. Alderweireld speelde na zijn periode in Amsterdam ook nog voor Atlético Madrid en Southampton.