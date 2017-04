Schaars verdedigt Ødegaard: "Dat is ook lastig voor hem"

12:54 – Martin Ødegaard werd in de winterstop met grote verwachtingen binnengehaald bij sc Heerenveen. De huurling van Real Madrid heeft het vooralsnog echter lastig om die waar te maken. Volgens Stijn Schaars is dat niet alleen de schuld voor de Noor.



Schaars begrijpt dat er meer wordt verwacht van Ødegaard. Potentie heeft hij in ieder geval genoeg, zo zegt de aanvoerder van Heerenveen. "Het is niet voor niets dat de halve wereld achter hem aan heeft gezeten. Deze jongen kan echt voetballen", zegt hij bij het FOX Sports-programma De Tafel van Kees. "Hij moet dat structueel gaan laten zien. Het is tot nu toe te weinig, een beetje te bleu."



"Wij willen ook dat hij iedere keer weer dominant is, elke wedstrijd weer", vervolgt Schaars, die verwacht dat het wel goedkomt met Ødegaard. "Die jongen heeft zo veel voetballend vermogen. Het zit er echt wel in. Maar na de winterstop kwam hij terecht in een team dat niet draaide. Dat is ook lastig voor iemand die puur voetbal speelt", benadrukt de aanvoerder.