Wonderdokter ADO merkt dat er interesse voor hem is

7:56 – Ben je directeur van een club in moeilijkheden, die hard moet vechten om het degradatiespook weg te jagen? Bel dan Alfons Groenendijk. De 52-jarige trainer hield eerder al Willem II en Excelsior in de Eredivisie en realiseerde dit seizoen op wonderlijke wijze rechtstreeks lijfsbehoud met ADO Den Haag. Dat zorgt ervoor dat zijn telefoon min of meer roodgloeiend staat.



Onder Zeljko Petrovic had ADO veel moeite om het hoofd boven water te houden, maar met Groenendijk werd de opgaande lijn op overtuigende wijze ingezet. Van de laatste plaats ging ADO naar plek twaalf, dankzij het feit dat er slechts éénmaal verloren werd in acht optredens. Het lijkt erop dat ADO de wonderdokter wil behouden, maar dat kan nog weleens lastig worden. "Ik merk dat er wat belangstelling voor me is", zegt Groenendijk in het NOS-radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken. "Wie mij hebben gebeld? Dat maakt toch allemaal niet uit. Dat hoeft ook niet per se uit Nederland te zijn."



Groenendijk vindt het mooi dat zijn cv de laatste jaren en aantal mooie prestaties heeft mogen verwelkomen. "Ik heb nu drie clubs in de Eredivisie gehouden. Dan kun je spreken van geluk, maar het is wel drie keer", stelt de trainer, wiens contract bij ADO afloopt. Hij heeft echter een optie voor twee extra seizoenen. "Ik heb het naar mijn zin, maar ik zit ook met vragen. Hoe ziet de toekomst eruit? Is er budget voor komend seizoen? En welke spelers zullen vertrekken?", vraagt Groenendijk zich hardop af. "Het is leuker om voor Europees voetbal te spelen dan tegen degradatie te moeten vechten. Dan moet je dus kijken: wat wil ADO? Willen zij stappen maken of weer hetzelfde als dit seizoen meemaken?"



De oefenmeester was vroeger als speler ook al werkzaam bij het toenmalig FC Den Haag en nu keerde hij dus met succes terug als coach. "Ik heb mensen in tranen gezien die mij destijds nog hebben zien voetballen. Dat maakt dit wel een mooi verhaal."