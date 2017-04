Conte duidelijk: "Zou Costa niet willen inruilen voor Lukaku"

21:19 – Romelu Lukaku gaat zondag met Everton op bezoek bij Chelsea. Voor de spits opnieuw een mooie kans om zich te bewijzen tegen een Engelse topclub. De Belg kan op flink wat belangstelling rekenen van grote clubs, maar Chelsea lijkt daar niet direct bij te horen.



Op de persconferentie voorafgaand aan het duel liet Chelsea-manager Antonio Conte namelijk weten dat hij liever Diego Costa in de spits heeft. "Ik zou hem niet willen inruilen voor Lukaku. Hij is een goede speler, maar ik denk dat Diego iets beter is. Zoals ik al eerder aangegeven heb: voor mij zijn de spelers die ik heb de beste ter wereld. Ik zou geen van hen willen inruilen voor iemand anders."



Wel heeft Conte complimenten over voor de spits van Everton. "Hij is een heel goede voetballer die dit seizoen veel scoort. We zullen veel aandacht aan hem moet geven zondag. Maar Everton heeft nog veel meer goede spelers. Zeker in eigen huis zijn ze altijd veel sterker." Chelsea moet winnen om nummer twee Tottenham Hotspur niet nog dichterbij te laten komen. "In deze fase van de competitie zijn alle wedstrijden lastig. Er zit elke keer weer veel druk op. Maar dat geldt net zo goed voor Tottenham", aldus Conte.