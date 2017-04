Leipzig zet Bayern in zetel, Darmstadt pakt strohalm

17:23 – In de 31ste speelronde van de Bundesliga hebben RB Leipzig en Borussia Dortmund allebei doelpuntloos gelijkgespeeld. Leipzig wist zich thuis niet te ontdoen van FC Ingolstadt 04, terwijl Dortmund niet bij machte was om 1. FC Köln een nederlaag toe te dienen. Daardoor kan Bayern vanavond kampioen worden in Duitsland. Ondertussen noteerde hekkensluiter SV Darmstadt 98 de derde zege op rij, waardoor het nog mag hopen op een Houdini-act.



Als Bayern zaterdagavond weet te winnen van VfL Wolfsburg, dan kroont het zich wederom tot de kampioen van Duitsland. Dit komt doordat Leipzig, dat tweede staat, zaterdag niet wist te winnen van FC Ingolstadt 04. Coach Ralph Hasenhüttl speelde zodoende gelijk tegen de club waar hij vorig seizoen nog de trainer was. Overigens was het absoluut geen vriendelijk potje tussen beide teams: er werden namelijk maar liefst tien gele kaarten uitgedeeld. Het is de eerste keer dit seizoen dat Leipzig 0-0 speelde in de Bundesliga.



Net als Leipzig verzekerde ook Borussia Dortmund zich van Champions League-voetbal in het nieuwe seizoen en ook net als Leipzig speelde de ploeg vanmiddag met 0-0 gelijk. De nummer drie van het klassement was in de beker midweeks nog knap te sterk gebleken voor Bayern München, maar wist zaterdag ondanks een kansenregen niet te scoren tegen middenmoter 1. FC Köln.



Dood en begraven leek SV Darmstadt in de Bundesliga, maar de club begint steeds verder op te krabbelen. Het team van Torsten Frings staat nog steeds onderaan, maar heeft zaterdag wel voor de derde keer op rij gewonnen. Na Schalke 04 en Hamburger SV was nu SC Freiburg het slachtoffer: 3-0. Felix Platte, Jerome Gondorf en Sven Schipplock namen de goals voor hun rekening. Door de winstpartij blijft Darmstadt een kleine kans houden op lijfsbehoud. Het gat met Augsburg, dat op play-off-plaats zestien staat, is met nog drie duels te gaan acht punten. Voor Freiburg is het verlies een teleurstelling, de ploeg wist namelijk drie van de laatste vier wedstrijden in winst om te zetten maar moet nu dus een pas op de plaats maken.



Werder Bremen schoot vanmiddag uit de startblokken tegen concurrent Hertha BSC en had na een kwartier al een 2-0 voorsprong te pakken. Fin Bartels opende het bal in de negende minuut, Max Kruse tekende vijf minuten later voor de tweede treffer. De Duitse spits scoorde vorige week al vier keer en maakte vandaag zijn veertiende goal van de campagne. Bovendien was de zege op Hertha alweer de zesde overwinning in zeven duels voor de ploeg van Alexander Nouri. Werner stijgt hierdoor naar de zesde plaats; een positie die recht geeft op de Europa League-voorronde.



FSV Mainz en Borussia Mönchengladbach staan in de Duitse middenmoot, maar voor Gladbach zijn de degradatiezorgen nu helemaal ten einde. De ploeg won zaterdag bij de nummer dertien van de ranglijst en stijgt daardoor naar de negende positie. Lars Stindl en Nico Schulz zorgden ervoor dat een late Mainz-goal van Yoshinori Muto niets waard was: 1-2.