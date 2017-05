Van Wolfswinkel: "Als Feyenoord belt, neem ik wel op"

21:52 – Ricky van Wolfswinkel kijkt er naar uit om volgend seizoen met Vitesse actief te zijn in de groepsfase van de Europa League. De aanvaller kende een uitstekend seizoen in Arnhem en verwacht ook volgend jaar bij die club te spelen. Toch zegt hij niet direct 'nee' tegen een stap hogerop.



Tegenover Ziggo Sport laat Van Wolfswinkel weten dat hij Vitesse niet verruilt voor de eerste de beste club die een zak geld biedt. "Dan moet er wel echt iets leuks langskomen. Een club waar ik echt wat in zie. Ik zou in ieder geval niet zomaar weggaan", vertelt de bekerheld.



"Het bereiken van de Europa League met Vitesse is een stap vooruit. Ik zit hier op mijn plek." Er is één club die Van Wolfswinkel kan doen twijfelen. De aanvaller liet namelijk al eerder weten fan te zijn van Feyenoord. "Als zij bellen, neem ik de telefoon wel op", lacht hij.