De Wijs hoopt kampioenschap Feyenoord te voorkomen

1 mei 2017 – Excelsior heeft nog miminaal een punt nodig om zich definitief veilig te spelen in de Eredivisie. Aanstaande zondag komt Feyenoord op bezoek. De Rotterdammers kunnen op Woudenstein, dat inmiddels is omgedoopt tot het Van Donge & De Roo-stadion, de titel binnenhalen, maar daar heeft Jordy de Wijs geen boodschap aan.



Ook al had Excelsior niets meer om voor te spelen, dan stond nog de prestige op het spel in de Rotterdamse derby. "Het is een mooie wedstrijd en wij gaan volle bak. Iedereen gaat er maar vanuit dat Feyenoord hier kampioen wordt. We hebben hier tegen Ajax ook laten zien dat we punten kunnen afsnoepen en ook tegen de bekerwinnaar, dus waarom ook niet tegen Feyenoord? De druk zal toch vooral bij hun liggen", reageert PSV-huurling De Wijs in gesprek met Omroep Brabant.



Daarnaast staat voor Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen nog de topscorerstitel op het spel. Aan directe tegenstander De Wijs de taak om hem van het scoren af te houden. "Ik hoor mensen al zeggen dat het 0-5 gaat worden met drie keer Jørgensen. We zullen zien. Voorspellingen doe ik niet, maar Feyenoord gaat hier zeker niet eenvoudig met de overwinning weg en ik wil wel afspreken dat Jørgensen er niet één gaat maken", zegt hij lachend.