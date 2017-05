Ronaldo schiet sterk Real met drie goals langs Atlético

22:38 – De supporters van Real Madrid kunnen zich langzaam gaan opmaken voor de Champions League-finale in Cardiff, want Real won de heenwedstrijd van de halve finales tegen Atlético Madrid vanavond met 3-0. Cristiano Ronaldo bewees net als in de kwartfinales tegen Bayern München opnieuw zijn sterrenstatus. De Portugees was verantwoordelijk voor alle drie doelpunten, waarvan twee in de tweede helft.



Voor de achttiende keer sinds januari 2014 en voor de derde keer in drie achtereenvolgende edities van de Champions League stonden Real Madrid en Atlético Madrid tegenover elkaar. In de competitie en beker wint Atlético nog weleens, maar in de Champions League was Real de afgelopen drie keer telkens te sterk. In 2014 en 2016 won het de beker ten koste van Atlético, in 2015 schakelde Real de stadsgenoot uit in de kwartfinales.



Hoog tijd dus voor Atlético om de rollen een keer om te draaien, maar dat zou ook deze keer weer een zware opgave worden. Na tien minuten kreeg het al een tegendoelpunt om de oren. De hoofdrolspelers van Real Madrid waren weer Casemiro en Ronaldo, die tegen Bayern München ook al zo in de spotlights hadden gestaan. Casemiro was in de kwartfinales tegen Bayern niet van het veld gestuurd terwijl dat zeker had gekund en Ronaldo had tweemaal gescoord in buitenspelpositie.





Maar nu maakten ze samen het doelpunt zonder dat ze daarbij hulp van de scheidsrechter kregen. De Engelse arbiter Martin Atkinson zag toe hoe Casemiro vanaf rechts voorgaf en Ronaldo de voorzet achter Jan Oblak kopte. In het vervolg tot de rust had Real er nog een bij kunnen maken. Raphaël Varane zag hoe Oblak zijn kopbal uit de hoek tikte, Luka Modric mikte naast en een omhaal van Karim Benzema vloog over.



Het was niet dat Atlético er totaal niet aan te pas kwam in de eerste 45 minuten. Het voetbalde zo nu en dan vrij aardig, de mogelijkheden voorin waren echter wel schaars. Kevin Gameiro en Diego Godin waren de enigen die dichtbij Keylor Navas kwamen. De doelman was attent toen Gameiro vrij voor hem opdook en tikte de bal bij zijn voeten weg. Godin op zijn beurt volleerde van dichtbij een vrije trap van Antoine Griezmann maar net over.



Het spelbeeld veranderde in de tweede helft nauwelijks, alleen had Atlético tot een kwartier voor tijd de zaakjes achterin wat beter op orde. Real werd ook wat slordiger en kreeg de nodige overtredingen verwerken. Atlético deelde hier en daar wat uit, het kwam meerdere spelers van Atlético op een kaart te staan.



Tot minuut 74 hield deze tactiek stand, want daarna leefde Ronaldo weer op. Hij scoorde nog twee keer en zette zijn team daarmee met een been in de finale. Eerst greep Filipe Luis maar half in bij een passje van Benzema. De bal stuiterde daardoor op voor Ronaldo, die keihard raak schoot. Vier minuten voor tijd maakte hij ook zijn derde. Invaller Lucas Vazquez bereikte de achterlijn en legde terug. Ronaldo had de hoek voor het uitzoeken en maakte zijn hattrick compleet. Atlético stelde er niets meer tegenover en moet volgende week in eigen stadion het onmogelijk presteren om de finale nog te bereiken.