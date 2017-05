NAC Breda mogelijk onderdeel van City Football Group

7:43 – Manchester City ging vorig jaar een vijfjarige samenwerking aan met NAC Breda, waarbij de Engelse club grote plannen met de Brabanders lijkt te hebben. Volgens De Telegraaf is de City Football Group, waar Manchester City onder valt, van plan miljoenen in NAC te pompen.



Het zou de bedoeling zijn dat NAC deel uit gaat maken van de City Football Group, waartoe naast Manchester City ook Melbourne City, New York City FC, Club Atlético Torque en Yokohama F. Marinos behoren. City Football Group wil naar verluidt voor NAC een trainingscomplex bouwen dat nog groter en luxer is dan Ajax' De Toekomst en Papendal van Vitesse.



NAC, dat al meerdere spelers van Manchester City huurt, zou vooral een opleidingsplaats voor de talenten van The Citizens moeten worden. NAC naar de Nederlandse top brengen zou geen doel op zich zijn van de City Football Group.



Breinburg

Volgend seizoen heeft NAC, dankzij de samenwerking met de City Football Group, mogelijk de beschikking over Gregor Breinburg. De middenvelder van NEC kan een meerjarig contract tekenen bij de City Football Group, schrijft De Telegraaf eveneens. In het eerste seizoen zou hij in Breda worden gestald, daarna is de kans groot dat hij naar één van de grotere clubs van de organisatie (Melbourne of New York) verhuist.