PSV geeft Belgisch toptalent Sekou Sidibe contract

18:33 – PSV heeft toptalent Sekou Sidibe zijn eerste contract aangeboden. De Belgisch jeugdinternational wordt vandaag (vrijdag) zestien jaar en tekende een verbintenis die hem tot medio 2020 aan de club bindt. Het contract gaat komende zomer in.



Sidibe speelt al ruim zes jaar in de jeugdopleiding van PSV. "Dit is een heel belangrijk moment. Ik ben enorm trots. Ik hoop zo snel mogelijk in dit mooie stadion te spelen, zo veel mogelijk doelpunten in PSV 1 te maken en een hoop successen te vieren met de fans van PSV. Ik ben de mensen dankbaar die me hebben geholpen dit te bereiken. Van mijn trainers, ouders, vrienden en familie tot mijn school. Ik zal er alles aan doen de mensen ook in de toekomst blij te maken. Dat is mijn doel", zegt hij op de clubwebsite.



Ondanks zijn jonge leeftijd speelde Sidibe dit seizoen al vaker voor PSV onder negentien jaar. Daarnaast won de Belgisch jeugdinternational eerder al de prijs voor sporttalent van het jaar van de gemeente Eindhoven.