'KNVB-directie reist na persmoment meteen naar Advocaat'

7:32 – Na misschien wel de meeste ongemakkelijke persconferentie ooit van de KNVB zijn Hans van Breukelen en Jean-Paul Decossaux direct op het vliegtuig naar Istanbul gestapt. De technisch en commercieel directeur van de nationale voetbalbond reisden af naar Dick Advocaat, zodat oneffenheden gladgemaakt kunnen worden. Dat meldt De Telegraaf.



Afgelopen dinsdag werd Advocaat, met diens assistent Ruud Gullit, officieel benoemd tot bondscoach van het Nederlands elftal. De presentatie van de ervaren trainer, die er zelf niet bij kon zijn wegens zijn verplichtingen met Fenerbahçe, ging gepaard met veel discussie. Van Breukelen en Decossaux lagen tijdens een vragenvuur van meer dan een uur in de clinch met de aanwezige media, die zéér kritisch waren over de procedure rond de zoektocht naar de nieuwe bondscoach en de volgens hen onbetrouwbare rol van Van Breukelen in dit proces. Er was vooral veel te doen rond de toezegging die Henk ten Cate zou hebben gekregen om de nieuwe keuzeheer van Oranje te worden.



Van Breukelen en Decossaux zouden ook naar Istanbul zijn afgereisd om het met Advocaat over de praktische kant van het hele traject richting de interlands voor de zomer te hebben. Daarom komt Fred Grim, nu nog interim-bondscoach en na de komst van Advocaat weer assistent, op deze donderdag ook nog richting Turkije.