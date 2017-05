Helmond slaat vlak voor rust toe en bereikt tweede ronde

22:42 – In de reguliere competitie pakte Helmond Sport tien punten minder dan Almere City FC. Toch hebben de Brabanders ten koste van de Flevolanders de tweede ronde van de play-offs promotie/degradatie bereikt. Ze wonnen vrijdag in Almere de return met 0-2, nadat ze afgelopen maandag de thuiswedstrijd al met 4-2 hadden gewonnen.



Helmond Sport legde de basis voor de plek in de volgende ronde in de laatste twintig minuten van de eerste confrontatie met Almere City FC. In die fase boog het maandag een 0-2 achterstand om in een 4-2 overwinning. Coach Roy Hendriksen was na die wedstrijd niet tevreden over het eerste uur van Helmond Sport.



In de return waren de spelers van Helmond Sport voor rust wel bij de les. Ze maakten het verschil met Almere City FC in de laatste vijf minuten van de eerste helft. Jordy Thomassen opende in de veertigste minuut de score door de bal van dichtbij in het doel te tikken, na een mislukt schot van Stephen Warmolts, dat uiteindelijk een voorzet werd. Twee minuten later kopte Teije ten Dan van dichtbij, volledig vrijstaand, raak na een korte corner.



Helmond Sport treft in de tweede ronde van de play-offs de nummer zeventien van de Eredivisie. Dat wordt Roda JC Kerkrade, Sparta of NEC. De wedstrijden in de tweede ronde zijn op donderdag 18 mei (eerste ontmoeting) en zondag 21 mei (return).