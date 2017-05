Deulofeu helpt Milan in slotfase aan punt bij Atalanta

22:46 – In de strijd om Europees voetbal heeft AC Milan een punt gepakt bij streekgenoot Atalanta Bergamo. Door een late goal van Gerard Deulofeu verlieten de Rossoneri het Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo met een 1-1 gelijkspel.



Atalanta domineerde de eerste helft en ging terecht rusten met een 1-0 voorsprong. Andrea Conti tikte de bal van dichtbij in het doel, nadat Milan-keeper Gianluigi Donnarumma een voorzet van Leonardo Spinazzola niet onder controle kreeg. Een minuut eerder had Donnarumma zich nog onderscheiden met een uitstekende ingreep op een schot van Alejandro Gomez.



In de tweede helft liet AC Milan meer zien en in de 87ste minuut kwam het ook langszij via Deulofeu. Toen de Everton-huurling werd aangespeeld door Gianluca Lapadula leek hij buitenspel te staan, maar hij mocht verder. De Spanjaard kapte zijn tegenstander uit, waarna zijn schot van richting werd veranderd en in het doel verdween. Hans Hateboer, afgelopen winter overgenomen van FC Groningen, was vlak voor de gelijkmaker ingevallen bij Atalanta.



Door het gelijkspel blijft het verschil tussen Atalanta en Milan in het klassement zes punten. De clubs uit de regio Lombardije staan respectievelijk vijfde en zesde in de Serie A, met 66 en zestig punten. Milan heeft het laatste ticket voor de Europa League in handen, maar nummer zeven Fiorentina staat op slechts één punt achterstand. De equipe uit Florence won eerder op de dag met 3-2 van Lazio. Internazionale kan zondag op gelijke hoogte komen met Fiorentina. Daarvoor moet het thuis winnen van Sassuolo.