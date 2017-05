Blind wil met zo goed mogelijk gevoel de EL-finale in

9:25 – Manchester United liep zondag wederom tegen een domper aan in de Premier League, in de vorm van een 2-1 nederlaag bij Tottenham Hotspur. De Engelse topclub heeft nu nog twee competieduels, tegen Southampton en Crystal Palace, om in het ritme te komen voor de Europa League-finale tegen Ajax op 24 mei in Stockholm. Daley Blind kijkt ernaar uit.



"Het was een zware wedstrijd en het resultaat stemt niet tot tevredenheid", zegt Blind op de clubwebsite over het verloren duel met de Spurs. "We moeten nu weer door. We hebben nog twee wedstrijden te gaan en willen het seizoen met een goed gevoel afsluiten. We moeten ons focussen, iedereen weet dat het belangrijke duels zijn. We moeten er steeds weer klaar voor zijn, als team."



Want uiteindelijk draait het, ook voor Man United, allemaal om de Europa League-eindstrijd op 24 mei. "Je wil met een zo goed mogelijk gevoel de finale in gaan. Daarom is het belangrijk om de laatste twee competitiewedstrijden goed te presteren, zodat het goede gevoel aanwezig is in de selectie", besluit Blind, die het tegen zijn oude club opneemt in de finale.