Bosz raadt Ajax-talenten buitenlandse transfer af

22:12 – Ajax schreef zondag geschiedenis door met het jongste elftal ooit in de Eredivisie aan te treden tegen Willem II. Veel van de talenten, zoals Kasper Dolberg, bewezen dit seizoen wel hun waarde en Peter Bosz hoopt dan ook dat hij zijn selectie intact houdt.



Het succes van Ajax in de Europa League betekent ook dat diverse spelers in de belangstelling van buitenlandse clubs komen te staan. Volgens Bosz zijn veel spelers echter nog niet klaar voor de overstap. "Ik hoop en verwacht ook dat we komend seizoen met deze groep door kunnen gaan", zegt Bosz in gesprek met Ajax TV. "De meeste jongens zijn nog niet klaar voor de stap naar het buitenland. Daar is namelijk wel meer voor nodig dan alleen goed kunnen voetballen."



Vooral ervaring is van belang volgens de Ajax-trainer. "Dat heb je denk ik nodig op het moment dat je naar het buitenland wilt. Je komt makkelijker binnen wanneer je al iets hebt gepresteerd en prijzen hebt gewonnen", aldus Bosz. Op 24 mei kan de jonge ploeg de Europa League in de wacht slepen. "We spelen tegen een grote club met fantastische spelers. Maar we hebben altijd kans. Dat hebben we tegen Schalke 04 en Olympique Lyon laten zien."