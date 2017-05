Aanvaller Bergkamp krijgt geen nieuw contract bij Sparta

13:07 – Sparta neemt komende zomer afscheid van Roland Bergkamp. De Rotterdamse club meldt dinsdag via de officiële kanalen dat het heeft besloten het aflopende contract van de 26-jarige aanvaller niet te verlengen.



Bergkamp speelde twee seizoenen voor Sparta. In het kampioensjaar in de Jupiler League was hij een vaste waarde in het elftal van trainer Alex Pastoor, maar in de aanloop naar dit seizoen raakte hij geblesseerd aan zijn knie. Na het herstel deed Pastoor slechts twee keer een beroep op Bergkamp.



Eerder speelde Bergkamp voor Excelsior, Brighton & Hove Albion, Rochdale, VVV-Venlo en FC Emmen.