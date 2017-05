Denayer betrokken bij vechtpartij: "Defensieve reactie"

17:55 – Jason Denayer was zondag betrokken bij een vechtpartij voor een Brusselse discotheek. De 21-jarige Belgische verdediger, dit seizoen door Manchester City verhuurd aan Sunderland, wilde naar eigen zeggen zijn beste vriend verdedigen toen deze werd aangevallen.



Op videobeelden is te zien hoe Denayer een schop geeft. "Dat kan als agressief gezien worden, maar het is duidelijk een defensieve reactie van Jason", zegt zijn manager Jesse de Preter tegen Het Laatste Nieuws. "Wat natuurlijk niet in de eerste video te zien is, is dat de persoon die de trap krijgt, op hetzelfde moment de beste vriend van Jason halfdood aan het slaan is. Zijn reactie was er een van paniek en bescherming. Jason wilde het geweld net doen stoppen."



De politie in Brussel laat weten geen proces-verbaal te hebben opgemaakt tegen Denayer.