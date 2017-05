Direct CL-ticket lonkt weer ondanks verlies van Ajax

9:12 – De eredivisiekampioen van het seizoen 2017/2018 moet de jaargang daarop beginnen in de voorronde van de Champions League, zo werd in februari al bekend. Dat is in tegenstelling tot het verleden, maar er is goede hoop dat het ook een eenmalig dieptepunt is.



Ondanks de finaleplaats van Ajax in de Europa League sluit Nederland het seizoen af op de dertiende plaats van de UEFA-coëfficiëntenlijst, die bepalend is voor de verdeling van de Europese ticket over de landen. Volgende jaargang komen de prestaties uit het seizoen 2012/2013 te vervallen, waardoor Nederland Zwitserland en Tsjechië voorbij gaat en als nummer elf van het klassement aan het nieuwe voetbaljaar zal beginnen.



De kampioen van de nummer elf van de UEFA-coëfficiëntenlijst plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League, ervan uitgaande dat de CL-winnaar van dat jaar zich via de nationale competitie direct kwalificeert voor de poulefase van het miljoenenbal. Als dat laatste niet het geval is, krijgen alleen de kampioenen van de top-tien van de UEFA-coëfficiëntenlijst direct toegang tot het hoofdtoernooi. Het startbewijs voor de kampioen van de nummer elf schuift dan door naar de CL-titelhouder.



Om niet afhankelijk te zijn van bovenstaande moet Nederland volgend seizoen dus bij de beste tien zien te komen op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Turkije heeft momenteel de tiende plaats in handen met 29.000 punten, tegenover de 26.849 punten van Nederland. De Turken lijken het enige haalbare doel voor Nederland; nummer acht België en nummer negen Oekraïne hebben al respectievelijk 35.900 en 33.133 punten. De Nederlandse clubs verzamelden dit seizoen weliswaar 9.100 punten, maar de concurrerende landen pakken vanzelfsprekend ook punten.



In de strijd om de elfde plaats heeft Nederland vooral concurrentie van Tsjechië (24.675 punten), Zwitserland (23.700), Griekenland (23.500) en Oostenrijk (23.100).