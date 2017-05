Eredivisie 2016/2017: ons elftal van het jaar

8:30 – Traditiegetrouw stellen wij, de voltallige redactie van FCUpdate.nl, na het eredivisieseizoen een sterrenteam samen. Het Elftal van het Jaar wordt dit seizoen voor een groot deel gevormd door kampioen Feyenoord en nummer twee Ajax, iets wat gezien de ranglijst niet geheel verrassend is. Toch heeft ook een aantal subtoppers het team, of de reservebank, gered.



Andre Onana (Ajax)



Met Kostas Lamprou, Benjamin van Leer en Brad Jones zijn er meerdere doelmannen die ook absoluut een plaats in dit elftal verdiend hadden, maar wij hebben toch voor Andre Onana gekozen. Door de toch wel plotselinge transfer van Jasper Cillessen naar FC Barcelona hengelde Ajax Tim Krul als redder in nood binnen, maar de Newcastle United-huurling bleek helemaal niet nodig te zijn. Onana nam plaats onder de lat en deed het daar ontzettend goed. Voor Krul was de man uit Kameroen niet te verdrijven. De goalie van Ajax had niet alleen het hoogste reddingspercentage (81 procent), maar incasseerde ook de minste tegengoals per 90 minuten: slechts 0,6 welteverstaan.



Rick Karsdorp (Feyenoord)



Vorig seizoen beleefde Rick Karsdorp zijn definitieve doorbraak bij Feyenoord, dit seizoen groeide hij uit tot misschien wel de beste back van de Eredivisie en klopte hij ook nog eens op de deur van het Nederlands elftal. De flankbestrijker is voor de duivel niet bang en kroonde zich met Feyenoord eindelijk weer eens tot kampioen van Nederland. Het was, ondanks de blessure op het einde, een prachtig seizoen voor Karsdorp. Het was mooi om te zien hoe hij in de eerste seizoenshelft een tandem met Dirk Kuyt vormde.



Eric Botteghin (Feyenoord)



In ons sterrenteam van dit jaar bevindt zich geen enkele speler uit het dreamteam van het vorige seizoen, maar er is wel plaats voor een bekend gezicht van het Elftal van het Jaar in het seizoen 2014/2015. Toen werd Eric Botteghin, toen nog in dienst van FC Groningen, namelijk ook geselecteerd. De Braziliaanse verdediger vormde dit seizoen een rots in de branding in de Feyenoord-defensie en maakte bovendien een van de belangrijkste goals van het seizoen: de 0-1 in de slotfase van het gewonnen uitduel met PSV. Los van sterk verdedigend werk deinst Botteghin er ook niet voor terug om een mannetje uit te kappen, iets wat de gemiddelde fan wel kan waarderen. Dat geldt overigens ook voor zijn maatje Jan-Arie van der Heijden.



Davinson Sánchez (Ajax)



Ajax betaalde vorig jaar zomer 5 miljoen euro voor Davinson Sánchez. Dat bleek echt een schijntje te zijn voor de pas 20-jarige verdediger, die onomstreden in dit sterrenteam staat. Met zijn kracht, uitstraling, voetballende vermogen en zes doelpunten (!) was Sánchez enorm belangrijk voor Ajax. Zonder de powerplayer had Ajax waarschijnlijk ook niet de Europa League-finale gehaald. De ballen die in de zestien meter belanden, worden dubbel zo hard weggewerkt. Een zéér goede aankoop.



Ridgeciano Haps (AZ)



Hoewel AZ dit seizoen ondanks het bereiken van de bekerfinale en de eindstrijd in de play-offs om een Europees ticket wat flets was, gaf Ridgeciano Haps de Alkmaarders wel kleur. Waar AZ vrij wisselvallig presteerde, had de linksback een constante lijn in zijn spel. De 'koning van de duels' lijkt toe te zijn aan een nieuwe stap in zijn carrière. Een stap die hem wellicht ook naar het Nederlands elftal kan leiden. Dan moet het overigens wel wat beter dan in de laatste fase van het seizoen.



Karim El Ahmadi (Feyenoord)



De regisseur van de kampioensploeg van Feyenoord was zonder twijfel Karim El Ahmadi. De Marokkaanse middenvelder was de veldheer, de aanjager en de katalysator van de Rotterdamse nummer één. El Ahmadi was niet alleen belangrijk in het positiespel van Feyenoord, maar staat ook op nummer drie op het lijstje van spelers met de meeste ingezette tackles in de Eredivisie. Dat zegt veel. El Ahmadi is een winnaar en een vuurvreter en vertolkte met deze eigenschappen een voortrekkersrol bij de kampioen.



Davy Klaassen (Ajax)



Hoe belangrijk El Ahmadi is voor Feyenoord, zo belangrijk is Davy Klaassen voor Ajax. De aanvoerder van Ajax had echter een nog veel hoger rendement dan zijn concullega. Met veertien goals en tien assists was Klaasssen goud waard voor de Amsterdammers. Zijn pegel tegen PSV was de mooiste treffer in het voorbije seizoen. Is de international van Oranje deze zomer nog te behouden voor Ajax?



Jens Toornstra (Feyenoord)



Hebben we het over rendement, dan draaide Jens Toornstra een nóg beter seizoen dan Davy Klaassen. Los van zijn veertien goals en tien assists was de middenvelder annex rechtsbuiten met zijn loopvermogen en karakter een belangrijke pion in het kampioensteam van Feyenoord. Het blijft een mooi verhaal, hoe Toornstra zich vanaf de amateurs van de Alphense Boys via ADO Den Haag en FC Utrecht naar de top van Nederland gewerkt heeft. Opvallend is wel dat Toornstra al zijn doelpunten geproduceerd heeft in de eigen Kuip. Een mooi doel voor volgend seizoen is om vaker buitenshuis het net te vinden. Maar toch, zoals Toornstra ook al tegen FCUpdate.nl zei, het was vooralsnog het beste jaar in zijn carrière.



Alireza Jahanbakhsh (AZ)



Je hebt ze steeds minder het voetbal: onbevangen buitenspelers, die naar hartenlust de actie zoeken alsof ze op een pleintje spelen. Alireza Jahanbakhsh is zo'n speler. Meerdere malen wist de creatieve Iraniër vanuit het niets voor AZ te scoren, bijvoorbeeld de geweldige pegel in de thuiswedstrijd tegen Roda JC. Tien goals en negen assists, voor een buitenspeler is dat zeer aardig. Als Jahanbakhsh volgend seizoen een nieuwe stap in zijn ontwikkeling zet, dan kan hij een mooie transfer maken. Overigens was Alireza's landgenoot Reza Ghoochannejhad dit seizoen ook zeer behoorlijk bezig.



Nicolai Jørgensen (Feyenoord)



Toen Nicolai Jørgensen vorig jaar met de helikopter op de grasmat van De Kuip landde, had hij nooit durven dromen dat hij betrokken zou zijn bij 35 doelpunten (21 goals, 14 assists). De Deen is een ideale spits voor Feyenoord. Hij is aanspeelbaar, heeft veel inzicht en is bijzonder productief. Hoewel het op kunstgras af en toe harken was voor Jørgensen, bleek hij een uitstekende aanwinst voor Feyenoord. Mooi is dat hij compleet is en daarom op alle manieren kan scoren.



Mimoun Mahi (FC Groningen)



Bondscoach Hervé Renard heeft Mimoun Mahi voor de eerste keer uitgenodigd voor de nationale ploeg van Marokko. Dat vinden wij een net zo mooie als verdiende beloning voor de vleugelaanvaller van FC Groningen, die veelvuldig geblesseerd is geweest aan zijn kwetsbare spieren. Mahi sloot het seizoen af met zeven goals in zes duels en speelde bijna alle wedstrijden in de tweede seizoenshelft de volle negentig minuten mee. Het was een uitstekend seizoen voor Mahi, die fitter dan ooit is en klaar lijkt te zijn voor een nieuwe uitdaging.



De spelers die het elftal nét niet gehaald hebben en dus op de reservebank zitten...

Brad Jones (Feyenoord), Giovanni Troupée (FC Utrecht), Héctor Moreno (PSV), Terence Kongolo (Feyenoord), Hakim Ziyech (Ajax), Ricky van Wolfswinkel (Vitesse) en Kamohelo Mokotjo (FC Twente).



Coach: Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord)



Enkele redacteuren kozen voor Mitchell van der Gaag (Excelsior) en Erik ten Hag (FC Utrecht), maar de strijd om de titel Coach van het Jaar werd uiteindelijk toch een tweestrijd tussen Giovanni van Bronckhorst en Peter Bosz. Hoewel de trainer van Ajax de Rinus Michels Award won, kreeg Van Bronckhorst bij ons de meeste stemmen. Als je Feyenoord voor het eerst sinds 1999 kampioen maakt en sinds de eerste speeldag bovenaan staat, dan verdien je dat. Daar komt bij dat de Europa League niet meetelt voor deze Eredivisie-verkiezing, iets wat natuurlijk niet in het voordeel van Bosz is.



Elke redacteur van FCUpdate.nl heeft een aantal spelers per positie genomineerd en uiteindelijk zijn de nominaties bij elkaar opgeteld. Mis jij iemand in het team? Laat het weten in de reacties!



