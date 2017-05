Leerdam: "Eerst zorgen dat ik weer tegen een bal kan trappen"

9:54 – Kelvin Leerdam revalideert momenteel nog altijd op Papendal van de knieblessure die hij opliep tijdens de bekerfinale tegen AZ (2-0). Toch is het nog altijd maar de vraag of de back volgend seizoen actief is bij Vitesse. Hij beschikt immers nog altijd over een aflopend contract. Maar fit worden heeft nu zijn eerste prioriteit.



"Het duurt nu al bijna vijf weken", vertelt hij aan Omroep Gelderland. "Voor mij persoonlijk is het seizoen vervelend geëindigd. Het gaat langzaam en ik heb nog redelijk wat last. Eerst moet ik fit worden en zorgen dat ik straks weer normaal tegen een bal kan trappen."



Duidelijkheid over zijn toekomst wil Leerdam dan ook nog niet geven. "Wel is het zo dat de trainer en ik een goed gesprek hebben gehad. Hij weet hoe ik denk over bepaalde dingen en omgekeerd is dat hetzelfde. We kunnen het persoonlijk goed vinden met elkaar. Maar ik treed niet in detail."



Leerdam maakte in 2013 de overstap van Feyenoord naar Vitesse. In de vier seizoenen die volgden speelde hij om verschillende redenen lang niet altijd, maar toch kwam hij tot 106 duels voor de Arnhemmers en had hij aandeel in de winst van de KNVB-Beker, de eerste prijs uit de clubhistorie.